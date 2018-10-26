ФАС: Условий для роста стоимости хлеба нет

В Федеральной антимонопольной службе не увидели условий для роста цен на хлеб и зерно. Об этом рассказал глава ФАС Игорь Артемьев в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование в России».

«Что касается роста цен на хлеб, то условий для роста цен на хлеб нет», - цитирует слова Артемьева «Русская планета».

Глава ФАС также подчеркнул, что рост цен на бензин не может спровоцировать рост стоимости хлеба. По словам Артемьева, если станет вопрос об угрозе роста цен на хлеб, то правительство будет ограничивать экспорт зерна.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН подтвердил рост цен на пшено. Он уточнил, что такая динамика связана с неурожаем.