ФАС проверяет действия администрации Приморского края

В Федеральную антимонопольную службу России поступили обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей «проработать вопрос» о заключении с торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

В письме администрации основанием подобной инициативы указано предложение врио губернатора Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.

В ВАРПЭ полагают, что действия приморской администрации фактически предполагают консолидированное согласование отпускных цен на рынке рыбной продукции между конкурентными участниками рынка.

«Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания, это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе», - цитирует пресс-служба слова замруководителя ФАС России Рачика Петросяна.

ФАС, в случае подтверждения признаков нарушения закона о защите конкуренции, возбудит дело.

Ранее НСН сообщала, что перепродажа квот на вылов рыбы самым отрицательным образом сказывается на экономической ситуации в Приморском крае. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину бывший временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Он назвал «полной бедой» ситуацию с рыбным промыслом в Приморье, хотя в этой отрасли, по его словам, постепенно наводится порядок.

Как уточнил Тарасенко, богатые компании скупают квоты на вылов рыбы и краба и продукция уходит в другие регионы, минуя рыбные предприятия Приморья.