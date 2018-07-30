ФАС проверит рекламу с участием Путина

ФАС проверит рекламный видеоролик компании Bork, в котором были использованы кадры из телевизионной программы с участием президента РФ Владимира Путина, сообщает РБК.

Видео было опубликовано на официальном Youtube-канале компании. В нём российский лидер принимает журналистов на кухне. Рядом с ним на экране всплывают значки с обозначением бытовой техники, которая стоит на столе.

Отмечается, что ролик появился в сети ещё в мае, но внимание на него обратили только недавно. Участие в нём президента отметили независимые журналисты издания «Проект».