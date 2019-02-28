ФАС натравили на Visa и MasterCard

Федеральной антимонопольной службе предложили открыть дело в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard. С такой просьбой в ведомство обратились представители торговых сетей.

Инициаторами стали Ассоциации компаний интернет-торговли, розничной торговли, а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, сообщает РИА Новости. Они заявляют, что Visa и MasterCard нарушают антимонопольное законодательство.

Как отмечает Ura.ru , речь идёт о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Торговые сети жалуются, что платежные системы излишне завышают сумму комиссии, которую компаниям приходится отдавать за переводы денег между банками. Это также сказывается на ценах в магазинах.