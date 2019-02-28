Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

ФАС натравили на Visa и MasterCard

28 Февраля 2019 в 12:31
ФАС натравили на Visa и MasterCard

Федеральной антимонопольной службе предложили открыть дело в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard. С такой просьбой в ведомство обратились представители торговых сетей.

Инициаторами стали Ассоциации компаний интернет-торговли, розничной торговли, а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, сообщает РИА Новости. Они заявляют, что Visa и MasterCard нарушают антимонопольное законодательство.

Как отмечает Ura.ru, речь идёт о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Торговые сети жалуются, что платежные системы излишне завышают сумму комиссии, которую компаниям приходится отдавать за переводы денег между банками. Это также сказывается на ценах в магазинах.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.