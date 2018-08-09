Фанаты «Спартака» обматерили Промеса после поражения в Лиге Чемпионов

Поклонники московского «Спартака» подвергли критике полузащитника команды Квинси Промеса после проигрыша греческому клубу ПАОК. Встреча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов в Салониках окончилась поражением москвичей со счётом 2:3.

На своей странице в соцсетях голландец Промес опубликовал скриншоты с сообщениями, где фанаты обращаются к нему с призывами уйти из «Спартака», отмечает RT . «Ты — позор. Убирайся из «Спартака», — написал один из авторов. Некоторые сообщения содержали нецензурную лексику. В то же время, игрок выразил благодарность другим болельщикам за поддержку.

Во втором тайме Квинси Промес не сумел забить пенальти, назначенный судьёй в ворота греческого клуба. В первой половине матча голландский полузащитник москвичей провел второй гол в ворота соперника.