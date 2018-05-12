Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал

С американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 Block 5 с модернизированным разгонным блоком, который можно использовать не менее 100 раз, передает «Интерфакс».



Ракета выведет на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1.



Через 8 минут после старта разгонный блок приземлился на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.

В октябре 2016 года Илон Маск рассказал про версию Falcon 9 Block 5, где «много мелких улучшений, которые в сумме очень важны, а наиболее важными являются повышенная тяга и улучшенные посадочные стойки». В январе 2017 года Илон Маск добавил, что модель Block 5 «значительно повышает тягу и легкость повторного использования».