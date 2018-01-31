Facebook запретил рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов. Такое сообщение распространила администрация ресурса. При этом в соцсети отнесли криптовалюту к финансовых продуктам и сервисам, которые связаны с «вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями», сообщает «Свободная пресса» .

Социальная сеть также обратилась к пользователем с просьбой сообщать о подобных нарушениях.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи не будут закрывать торговлю криптовалютами в стране, сообщает Газета.ру .