Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Facebook запретил рекламу криптовалют

31 Января 2018 в 15:34
Facebook запретил рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов. Такое сообщение распространила администрация ресурса. При этом в соцсети отнесли криптовалюту к финансовых продуктам и сервисам, которые связаны с «вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями», сообщает «Свободная пресса».

Социальная сеть также обратилась к пользователем с просьбой сообщать о подобных нарушениях.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи не будут закрывать торговлю криптовалютами в стране, сообщает Газета.ру.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.