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Facebook не нашёл доказательств российского вмешательства в Brexit

1 Марта 2018 в 06:15
Представитель социальной сети Facebook сообщил британскому парламентскому комитету, что новые расследования не нашли доказательств вмешательства России в референдум 2016 года посредством социальных сетей, сообщает Reuters.
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