Facebook начала оценивать степень надежности своих пользователей

Социальная сеть Facebook начала оценивать своих пользователей с точки зрения надежности, заявила газете «Вашингтон Пост» менеджер по продукту соцсети Тесса Лионс, ответственная за борьбу с распространением недостоверной информации.

В 2015 году Facebook предоставила своим пользователям возможность жаловаться на содержание опубликованных в социальной сети сообщений, однако многие стали злоупотреблять этой функцией.

Лионс отметила, что рейтинг надежности пользователей не является абсолютным показателем их репутации.

При этом представительница Facebook отказалась рассказать о других показателях и алгоритмах для определения благонадежности, передает ТАСС.

Facebook («Фейсбук»)— крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете —Э дуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес электронной почты.