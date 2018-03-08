«Фабрика» опубликовала клип на песню «Вова-Вова»

Группа «Фабрика» и композитор Игорь Матвиенко 8 марта презентовали клип на песню-частушку «Вова-Вова». Композиция появилась на телеканале YouTube и других интернет-площадках.

В основе сюжета песни – переживания и мечты обычных девушек, работающих в офисе. Прелестницы пытаются покорить сердце мужчины с именем Владимир.

О ком именно идет речь, в песне не уточняется. Однако в одном из кадров клипа в руках у девушек оказывается журнал Time, на обложке которого изображен Владимир Путин.

Музыка композиции основана на известном частушечном мотиве, который подан в современной Pop-RnB-обработке.



