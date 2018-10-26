F-35 временно прекратили полёты из-за проблем

На ряде истребителей пятого поколения F-35 временно прекратили полёты. Такое решение принял Пентагон из-за проблем с топливной системой воздушного судна, сообщает Marine Times. Ремонт потребуется двум трубам подачи топлива, сообщает Газета.ру .

При этом точное число истребителей, которые не будут летать, остаётся неизвестным, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны США хочет скрыть критические дефекты новейшего истребителя пятого поколения F-35. Тогда авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, что такое решение может «аукнуться».