F-35 временно прекратили полёты из-за проблем

На ряде истребителей пятого поколения F-35 временно прекратили полёты. Такое решение принял Пентагон из-за проблем с топливной системой воздушного судна, сообщает Marine Times. Ремонт потребуется двум трубам подачи топлива, сообщает Газета.ру.
При этом точное число истребителей, которые не будут летать, остаётся неизвестным, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что Минобороны США хочет скрыть критические дефекты новейшего истребителя пятого поколения F-35. Тогда авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, что такое решение может «аукнуться».