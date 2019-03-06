Ежегодно в Африке убивают 30 тысяч слонов в год

Проблема браконьерства во всем мире достигла определенного пика, передает РИА ФАН.
Например, ежегодно в Африке незаконно убивают около 30000 слонов.
Для убийства животных уже давно используются, например, квадрокоптеры или вертолеты. Добыча полностью покроет затраты: один килограмм слоновой кости можно продать за 1000-5000 долларов.
Фонд «Not Ivory» противодействует торговле слоновой костью, а также активно привлекает общество к проблемам дикой природы.
«Официальная информационная платформа будет создана под названием «Стоп браконьер!» для того, чтобы люди могли присылать информацию с мест задержания браконьеров»,— рассказал Сергей Ястржембский, основатель фонда «Not Ivory».
Фото: ФАН-ТВ