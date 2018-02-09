Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за аномального снегопада

Эйфелева башня в Париже закрыта для посещения. Как сообщает Associated Press, на этот шаг местные власти пошли из-за продолжающегося снегопада. Сегодня у туристов не будет доступа к достопримечательности. В течение дня рабочие будут заниматься расчисткой снега. Специалисты отмечают, что избавиться от него при помощи соли не получится, поскольку она приводит к повреждению металлических конструкций и может вызвать поломку лифтов.

Отметим, из-за непогоды, которая бушует в стране уже в течение недели, автомобилисты вынуждены стоять в многокилометровых пробках. При этом метеорологи не делают утешительных прогнозов – сегодня к вечеру в регион придёт новая волна осадков, это ухудшит ситуацию на четверти территории страны.