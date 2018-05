«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

Израильская певица Нетта стала победительницей песенного конкурса «Евровидение-2018», финал которого прошел в Лиссабоне в ночь на 13 мая. Представительница Израиля исполнила песню «Toy», которая по результатам голосования зрителей и жюри набрала 529 баллов.

Как заявила Нетта после награждения, она соревновалась, прежде всего, сама с собой.





Второе место заняла кипрская певица Элени Фурейра, выступавшая на конкурсе с композицией Fuego (436 баллов).





Замкнул тройку лидеров Сезар Сэмпсон из Австрии. Его песня Nobody But You получила 342 балла в совокупности от зрителей и жюри.





Следующий конкурс «Евровидение» будет принимать Израиль. Как уже сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, он ждет всех в 2019 году в Иерусалиме, пишет Газета.ру

Напомним, Португалия впервые принимала песенный конкурс «Евровидение». Шоу проходило на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. В финале выступали представители 26 стран, впервые с 2004 года в нем не было России. Певица Юлия Самойлова не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы пройти дальше второго полуфинала, пишут «Известия».