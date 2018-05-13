Воскресенье
13 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

13 Мая 2018 в 10:45
«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

Израильская певица Нетта стала победительницей песенного конкурса «Евровидение-2018», финал которого прошел в Лиссабоне в ночь на 13 мая. Представительница Израиля исполнила песню «Toy», которая по результатам голосования зрителей и жюри набрала 529 баллов.

Как заявила Нетта после награждения, она соревновалась, прежде всего, сама с собой.


Второе место заняла кипрская певица Элени Фурейра, выступавшая на конкурсе с композицией Fuego (436 баллов).


Замкнул тройку лидеров Сезар Сэмпсон из Австрии. Его песня Nobody But You  получила 342 балла в совокупности от зрителей и жюри.


Следующий конкурс «Евровидение» будет принимать Израиль. Как уже сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, он ждет всех в 2019 году в Иерусалиме, пишет Газета.ру

Напомним, Португалия впервые принимала песенный конкурс «Евровидение». Шоу проходило на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. В финале выступали представители 26 стран, впервые с 2004 года в нем не было России. Певица Юлия Самойлова не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы пройти дальше второго полуфинала, пишут «Известия».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.