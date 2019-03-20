Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Евросоюз ждет в своих рядах Северную Македонию

20 Марта 2019 в 00:42
Евросоюз ждет в своих рядах Северную Македонию
Начало переговоров между Европейским Союзом и Северной Македонией о вступлении страны в альянс запланировано на июнь., передает RT.

В Совете ЕС призвали Северную Македонию  продолжать реформы в судебной системе и госуправлении, а также борьбу с коррупцией и преступностью.

В середине февраля Македония официально сменила название на «Республика Северная Македония». Жители Македонии поддержали переименование на референдуме, однако из-за низкой явки он был признан не состоявшимся. Однако голосование имело рекомендательный характер, поэтому поправки в Конституции внёс уже парламент. Это событие приветствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.