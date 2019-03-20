Евросоюз ждет в своих рядах Северную Македонию

В Совете ЕС призвали Северную Македонию продолжать реформы в судебной системе и госуправлении, а также борьбу с коррупцией и преступностью.
В середине февраля Македония официально сменила название на «Республика Северная Македония». Жители Македонии поддержали переименование на референдуме, однако из-за низкой явки он был признан не состоявшимся. Однако голосование имело рекомендательный характер, поэтому поправки в Конституции внёс уже парламент. Это событие приветствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.