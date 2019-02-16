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Евросоюз вводит санкции против России

16 Февраля 2019 в 15:12
Евросоюз вводит санкции против России

Решение о введении санкций против России Евросоюз принял из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, РИА «Новости».

«Решение уже принято на соответствующем уровне», - сказала Кнайсль.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила о том, что Германия поддерживает антироссийские санкции, главное, чтобы они были согласованными, уточняет Газета.ru.

Напомним, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Инцидент произошел 25 ноября 2018 года. В ФСБ были вынуждены применить оружие для задержания украинских кораблей.

Ранее сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН рассказал, почему никто из представителей ОБСЕ не поплывёт на украинских кораблях через Керченский пролив.

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