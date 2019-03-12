Евросоюз приостановил все полеты Boeing 737 MAX

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний, передает ТАСС.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта в Эфиопии. Погибли все 157 человек, находившихся на борту. Авиакатастрофа с лайнерами такой модели стала второй за полгода. 29 октября 2018 года разбился самолет авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек.

Boeing 737 MAX — новое семейство самолётов, разрабатываемое компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 состоялся 29 января 2016 года.

