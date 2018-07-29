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«Европейский выбор князя Владимира». Порошенко провел параллели с крещением Руси

29 Июля 2018 в 10:56
«Европейский выбор князя Владимира». Порошенко провел параллели с крещением Руси

Крещение Руси в православную веру было европейским выбором князя Владимира. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Владимирской горке в Киеве.

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор - принял христианство и сам крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», - заявил Порошенко.

В субботу в России, Украине и Белоруссии прошли торжества по случаю 1030-летия крещения Руси. Этот день считается днем памяти равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века принял христианство сам и объявил православие государственной религией, пишет Газета.ру

Президент РФ Владимир Путин в субботу принял участие в праздновании Дня крещения Руси. Глава государства назвал выбор князя Владимира судьбоносным. Путин отметил, что основы православной веры заложили нравственные традиции русского народа.

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