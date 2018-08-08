Европейский сенатор назвал Украину черной дырой

Чешский сенатор Ярослав Дубрава, недавно посетивший Крым, назвал Украину черной дырой, сообщает чешское издание Parlamentni Listy. По его словам, заставляет задуматься то, куда Украина девала деньги, которые ей выделяет Евросоюз в рамках помощи.

«Эти деньги исчезли в черной дыре. И я не думаю, что их когда-нибудь вернут», — заявил Дубрава.

Чешская делегация во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком посетила Крым в конце июля-начале августа. Там политики и общественные деятели встретились с главой республики Сергеем Аксеновым, а также представителями парламента, отмечает Ura.ru.

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи визитом, пишет «Газета.ру».