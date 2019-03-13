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Европейский еврейский конгресс поддержал приговор террористу в Еврейском музее в Брюсселе

13 Марта 2019 в 11:00
Европейский еврейский конгресс поддержал приговор террористу в Еврейском музее в Брюсселе
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал вынесение пожизненного приговора террористу Мехди Неммушу.

Он был осуждён бельгийским судом за нападение на Еврейский музей в Брюсселе в 2014 году. В результате теракта погибли четыре человека.

«Этот суровый и справедливый приговор – сигнал о том, что все террористические и антисемитские нападения будут караться с максимальной строгостью закона, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Эта подлая атака была совершена не только на еврейскую общину, но и на всё бельгийское общество, поэтому крайне важно, что приговор стал адекватным ответом на жестокость и варварство, характеризующие это преступление».

Вячеслав Моше Кантор при этом добавил, что во время судебного разбирательства бельгийское правосудие подверглось нападкам со стороны левых радикалов, приверженцев теории заговора, защищавших Неммуша.

Судьи, присяжные и сотрудники правоохранительных органов получали неоднократные и прямые угрозы со стороны экстремистских групп.

«Утешает то, что в итоге был вынесен самый суровый приговор и был дан чёткий сигнал о том, что террористы не заслуживают ни помилования, ни снисхождения», - резюмировал Кантор.

Присяжные также приговорили к 15-ти годам заключения Насера Бендреру, признанного виновным в соучастии в нападении в части поставки оружия, впоследствии использованного Неммушем.

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