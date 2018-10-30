Европу подключат к вызволению капитана «Норда» с Украины

Переговоры по обмену капитанов российского сейнера «Норд» и украинского судна, задержанного у берегов Крыма за нарушение правил рыболовства, начнутся уже сегодня с участием института европейских Омбудсменов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Ранее она рассказала об обмене семерых членов экипажа «Норда» на такое же число украинских моряков. Российские рыбаки уже выехал на родину в Керчь. Всё это время они находились на территории посольства РФ, отмечает «Свободная пресса» .

«Норд» был задержан украинскими пограничниками в конце марта в Азовском море. На борту было десять человек. Двое сумели вернуться в Россию через Белоруссию. На Украине остается капитан Владимир Горбенко, в отношении которого там возбуждено уголовное дело.

Как передает КИА , глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в обмене экипажей российского и украинского судов на пограничном пункте пропуска «Армянск».Аксенов отметил мужество и храбрость экипажа «Норда, а также преданность своей Родине.

В эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил , что Украина не сможет противостоять России в Азовском море. Он объяснил усиление там украинский группировки предвыборной агитацией.