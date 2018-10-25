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Европарламент обвинил РФ в попытке сделать Азовское море «внутренним озером»

25 Октября 2018 в 13:13
Европарламент обвинил РФ в попытке сделать Азовское море «внутренним озером»

Европарламент разработал резолюцию по Азовскому морю. Проект документа опубликован на сайте законодательного органа. Как подчеркнули в Европарламенте, Россия пытается сделать водоём внутренним озером, сообщает RT.

«[Европарламент] обращает внимание на возможную опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море по достижении ей своей цели по превращению его во внутренне озеро Российской Федерации», - говорится в резолюции.

Ранее бывший советник Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Киев «пригласит» США и Великобританию в Азовское море.

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