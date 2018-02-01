Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Еврокомиссия создает станцию наблюдения за блокчейном

1 Февраля 2018 в 16:41
Еврокомиссия создает станцию наблюдения за блокчейном

В Европе намерены отслеживать развитие технологии блокчейн с помощью специальной наблюдательной станции. Как сообщила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль, станция будет «аккумулировать информацию, отслеживать и анализировать тенденции развития технологии, бороться с вызовами, а также исследовать социально-экономический потенциал».

Еврокомиссия финансирует проекты в области блокчейн с 2013 года, до 2020 года на них будет выделено до €340 млн, отмечает RT.

Как сообщалось ранее, уральский майнер Егор Волков запутался в манипуляциях с биткоинами,  в результате чего на уральском рынке криптовалют разразился скандал, сообщает Ura.ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.