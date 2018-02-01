Еврокомиссия создает станцию наблюдения за блокчейном

В Европе намерены отслеживать развитие технологии блокчейн с помощью специальной наблюдательной станции. Как сообщила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль, станция будет «аккумулировать информацию, отслеживать и анализировать тенденции развития технологии, бороться с вызовами, а также исследовать социально-экономический потенциал».

Еврокомиссия финансирует проекты в области блокчейн с 2013 года, до 2020 года на них будет выделено до €340 млн, отмечает RT.

Как сообщалось ранее, уральский майнер Егор Волков запутался в манипуляциях с биткоинами, в результате чего на уральском рынке криптовалют разразился скандал, сообщает Ura.ru.