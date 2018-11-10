Еврокомиссар похвалил Украину за реформы

За последние два-три года Украина достигла успехов в реализации ряда важных реформ, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Хан особо выделил достижения Украины в области децентрализации и повышения эффективности государственного управления. По его мнению, страна успешно реформирует систему пенсионного обеспечения, образование и здравоохранение.

Гройсман отметил, что Украина осуществляет важные преобразования в период «чрезвычайных вызовов». Он заверил, что, несмотря на все трудности, страна продолжит идти по пути реформ.

Хан прибыл в Украину накануне с двухдневным визитом, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что экс-министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал планы парламентариев запретить повышение цен на газ для населения. Об этом он написал на своей странице в соцсети. По мнению Пинзеника, авторы законопроекта о моратории ничего не добьются, и украинцам придется платить за газ в полном объеме. Следуя требованиям МВФ, Украина идет по пути постепенного повышения цен на голубое топливо, так с 1 ноября граждане стали платить за кубометр на 23,5% больше.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем обернется для украинцев повышение цен на газ.