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Еврейский конгресс осудил нападение на синагогу в США

29 Октября 2018 в 18:14
Еврейский конгресс осудил нападение на синагогу в США
Фото: moshekantor.com

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил соболезнования семьям погибших во время кровавого нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге.

Напомним, 27 октября, житель штата Пенсильвания Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге Tree of Life. В результате атаки злоумышленника погибли 11 человек, пятеро получили ранения. Сам нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован.

Как подчеркнул президент ЕЕК, этот «варварский акт показывает, как легко антисемитизм может перейти от риторики ненависти к проявлениям крайней жестокости».

«Эта трагедия наглядно показала, как важно, чтобы синагоги, еврейские школы и общинные центры по всему миру продолжали получать защиту со стороны властей и местных волонтёрских групп», - заявил Моше Кантор.

 

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