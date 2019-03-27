Евкуров объяснил разгон митинга в Магасе. Видео столкновений

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал события последних суток в столице республики, где прошла акция протеста. По его словам, она вышла за рамки согласованного мероприятия, поскольку организаторы объявили о его бессрочности. Между тем, акция была согласована с 10 до 18 часов 26 марта.

В результате, по словам главы Ингушетии, не удалось избежать стычки между сотрудниками нацгвардии и участниками митинга. Как подчеркнул Евкуров, власти делают все возможное, чтобы не допустить осложнения ситуации, организаторам протестов разрешают проводить мирные акции, чтобы высказывать свою позицию, сообщает «ФедералПресс» . Глава республики призвал жителей Ингушетии не поддаваться на провокации.

Участники митинга выступали против поправок в закон о референдумах, которые ранее одобрило Законодательное собрание Ингушетии. Изменения отменяют проведение референдумов по вопросу об изменениях границ республики. Ранее там уже прошли акции против подписанного с Чечнёй соглашения об административных границах.

Участники нынешней акции протеста выкладывают в сети кадры столкновений с правоохранителями.



