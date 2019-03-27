Евкуров объяснил разгон митинга в Магасе. Видео столкновений

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал события последних суток в столице республики, где прошла акция протеста. По его словам, она вышла за рамки согласованного мероприятия, поскольку организаторы объявили о его бессрочности. Между тем, акция была согласована с 10 до 18 часов 26 марта.
В результате, по словам главы Ингушетии, не удалось избежать стычки между сотрудниками нацгвардии и участниками митинга. Как подчеркнул Евкуров, власти делают все возможное, чтобы не допустить осложнения ситуации, организаторам протестов разрешают проводить мирные акции, чтобы высказывать свою позицию, сообщает «ФедералПресс». Глава республики призвал жителей Ингушетии не поддаваться на провокации.
Участники митинга выступали против поправок в закон о референдумах, которые ранее одобрило Законодательное собрание Ингушетии. Изменения отменяют проведение референдумов по вопросу об изменениях границ республики. Ранее там уже прошли акции против подписанного с Чечнёй соглашения об административных границах.
Участники нынешней акции протеста выкладывают в сети кадры столкновений с правоохранителями.