Евгений Штольц подведет рок-итоги года 29 декабря

29 декабря, в последний рабочий день уходящего 2017 года, программный директор ROCK FM Евгений Штольц традиционно в прямом эфире подводит музыкальные итоги года.



2017-й год был богат на события, как радостные и долгожданные, так и печальные. С 8 утра и на протяжении всего дня Евгений Штольц в хронологическом порядке будет вспоминать ключевые моменты, произошедшие в музыкальной индустрии.

Новые релизы, знаковые переиздания, приобретения и потери, престижные награды и громкие скандалы – весь день в эфире ROCK FM. Подводим рок-итоги 2017 вместе!

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