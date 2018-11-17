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Евгений Осин скончался от остановки сердца в Москве

17 Ноября 2018 в 19:17
Евгений Осин скончался от остановки сердца в Москве

Певец Евгений Осин скончался в Москве на 55-м году жизни. Об этом сообщила его сестра Альбина.

Тело музыканта было обнаружено в его московской квартире его сестрой. До этого Осин сутки не выходил на связь и Альбина решила проверить, все ли с ним в порадке.

Женщина нашла артиста без признаков жизни, вызвала «Скорую». Приехавшие врачи констатировали смерть. По предварительному заключению, Осин скончался от остановки с сердцем, передает РЕН ТВ.

Арт-директор артиста Александр Сидоренко подтвердил, что Евгений Осин скончался 17 ноября. Дата похорон артиста и место прощания будут озвучены позже.

Пик популярности Евгения Осина пришелся на 1990-е годы. Тогда вся страна распевала «Таня плюс Володя» и плакала вместе с «Девушкой в автомате». Ранее в СМИ сообщалось, что у Евгения Осина большие проблемы со здоровьем. Ходили слухи, что певец лечился от алкоголизма.

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