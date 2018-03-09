«Это истерика». В Совфеде ответили на заявление Порошенко о «разрушение» России

Заявление президента Украины Петра Порошенко о разрушении России в результате газового скандала «Газпрома» и «Нафтогаза» похоже на истерику. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придётся что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», – заявил сенатор, слова которого приводит RT.

Джабаров добавил, что как только будет достроен «Северный поток-2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла.

«Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил сенатор.

Ранее Порошенко в беседе с журналистами заявил, что скандал «Нафтогаза» с «Газпромом» приведет к «разрушению» России.