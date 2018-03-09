Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

«Это истерика». В Совфеде ответили на заявление Порошенко о «разрушение» России

9 Марта 2018 в 12:10
«Это истерика». В Совфеде ответили на заявление Порошенко о «разрушение» России

Заявление президента Украины Петра Порошенко о разрушении России в результате газового скандала «Газпрома» и «Нафтогаза» похоже на истерику. Такое мнение высказал в беседе с журналистами первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придётся что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», – заявил сенатор, слова которого приводит RT.

Джабаров добавил, что как только будет достроен «Северный поток-2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла.

«Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил сенатор.

Ранее Порошенко в беседе с журналистами заявил, что скандал «Нафтогаза» с «Газпромом» приведет к «разрушению» России.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.