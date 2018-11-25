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«Это было ужасно!» Медведева не вышла в финал Гран-при

25 Ноября 2018 в 10:16
«Это было ужасно!» Медведева не вышла в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пройти в финал Гран-при. На э\тапе во французском Гренобле спортсменке было необходимо победить, однако из-за ошибок она по сумме баллов (192,81) за короткую и произвольную программы заняла только четвертое место, уступив третье американке Брэйди Теннел (197,78).

После короткой Медведева была на третьей строчке, уступая двум спортсменкам из Японии. Однако ее надежда на произвольный прокат не оправдались. Фигуристке не удался каскад двойной аксель – тройной риттбергер. Также у нее не получился каскад тройной флип – тройной тулуп.

Сама Медведева признается, что провал во Франции стал результатом «ментальной проблемы». Она намерена дальше «работать над головой, не забывая про тело».

Добавим, что этот сезон Медведева проводит под руководством другого тренера. Весной она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, пишет «Р-Спорт».

 

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