Эстония установит на границе с Россией башни с камерами и радарами

Эстония установит на границе с Россией три новые радарные башни с камерами. Как сообщили в Департаменте полиции балтийской республики, это позволит получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 км на реке Нарве. Уточняется, что со временем там будет установлено 18 радарных башен.

Ранее сообщалось, что эстонский журналист Вахур Кооритс предложил разместить в стране ракеты и ориентировать их на Санкт-Петербург. По его мнению, угроза уничтожения северной столицы должна сдержать Россию от нападения на Эстонию. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН очень жестко охарактеризовал журналиста, , сделавшего громкое предложение.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран, пишет ТАСС.