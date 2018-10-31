Эстония откроет в России 30 новых визовых центров

Эстония до середины 2019 года откроет в России 30 дополнительных визовых центра. Они появятся, в том числе в Москве, Кингисеппе, Тюмене, Сургуте, Волгограде, Пятигорске, Череповеце, Владимире, Барнауле, Белгороде, Брянске, Махачкале. В визовых центрах можно будет подать документы на получение визы. Таким образом на территории России будут работать 59 визовых центров Эстонии, сообщает «Русская планета».

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН обвинил Эстонию, кричащую о «советской оккупации», в апартеиде по отношению к русскому населению.