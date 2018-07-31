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Американские СМИ: Эстония готовится мстить России за кибератаки

31 Июля 2018 в 08:56
Американские СМИ: Эстония готовится мстить России за кибератаки

Эстония утверждает, что стала первой целью спонсированной государством кибератаки из России, и готовится на это ответить, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Bloomberg.

Эстонская армия работает над созданием специального подразделения для борьбы с кибератаками, количество которых увеличивается на 20 процентов в год.  Отмечается, что помимо разработки оборонных мер, команда из порядка 300 человек будет развивать атакующие методы, которые не планируется использовать в мирное время.

По словам главы киберподразделения, генерала Андреса Херка, для подготовки к обороне, необходимо знать, как атаковать.

«Когда появится реальная необходимость, в связи с вооруженным конфликтом или войной, эта возможность, которая была разработаны для тестирования наших систем, может быть использованы против наших потенциальных врагов», — цитирует Херка американское издание.

Bloomberg напоминает своим читателям, что в 2007 году Эстония пострадала от кибератак на правительство, банковский сектор и сайты СМИ после диспута с Кремлем по поводу мемориала Второй мировой войны в Таллине. Через девять лет в атаке на крупнейшего эстонского производителя сланцевой нефти обвинили хакеров, которых позднее исследователи связали с ГРУ. Уточняется, что Россия отрицает свою причастность к обоим инцидентам, и что генерал Херк не называл Россию, или любую другую страну, в качестве потенциальных врагов.

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