Эстафету Чемпионата мира по футболу официально перенял Катар

Церемония символической передачи полномочий на проведение ЧМ по футболу 2022 года Государству Катар состоялась в Кремле. В ней приняли участие глава российского государства Владимир Путин, эмир Катара Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.

В качестве эстафетной палочки выступил футбольный мяч, которым сегодня 15 июля, в финальном мачте ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии.

Президент России отметил, что на ЧМ-2022 будет ждать от национальной сборной еще лучших результатов. Эмир Катара также надеется, что его команда в домашнем ЧМ по футболу обязательно улучшит свои достижения.

Итог всему подвел глава ФИФА Джанни Инфантино. Функционер отметил, что все болельщики, побывавшие на ЧМ-2018, влюбились в Россию. Инфантино уверен, что точно также фанаты через четыре года влюбятся в Катар, пишет RT.

Финальный матч мирового первенства по футболу между Францией и Хорватией пройдет сегодня в «Лужниках». Начало встречи в 18.00