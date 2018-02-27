ЕСПЧ вынес решение в пользу пожарившей на Вечном огне яичницу украинки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 4 тысячи евро украинке Анне Синьковой, которая готовила яичницу с сосисками на Вечном огне в Киеве. В решении ЕСПЧ поясняется, что компенсация должна быть выплачена в связи с тем, что девушка провела в следственном изоляторе почти месяц после истечения срока ее ареста.

ЕСПЧ при этом не увидел в деле признаков политического преследования в аресте Синьковой, передает RT.

Анну Синькову задержали 16 декабря 2010 года в парке Славы в Киеве. Вместе со своими приятелями она жарила яичницу на Вечном огне, снимая происходящее на видео и заявляя, что это акция протеста и патриотизма. Суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условного срока. После этого украинка подала жалобу в Страсбург.