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ЕСПЧ вынес решение в пользу пожарившей на Вечном огне яичницу украинки

27 Февраля 2018 в 16:55
ЕСПЧ вынес решение в пользу пожарившей на Вечном огне яичницу украинки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 4 тысячи евро украинке Анне Синьковой, которая готовила яичницу с сосисками на Вечном огне в Киеве. В решении ЕСПЧ поясняется, что компенсация должна быть выплачена в связи с тем, что девушка провела в следственном изоляторе почти месяц после истечения срока ее ареста.

ЕСПЧ при этом не увидел в деле признаков политического преследования в аресте Синьковой, передает RT

Анну Синькову задержали 16 декабря 2010 года в парке Славы в Киеве. Вместе со своими приятелями она жарила яичницу на Вечном огне, снимая происходящее на видео и заявляя, что это акция протеста и патриотизма. Суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условного срока. После этого украинка подала жалобу в Страсбург.

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