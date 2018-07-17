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ЕСПЧ постановил компенсировать Pussy Riot 50 тысяч евро

17 Июля 2018 в 11:26
ЕСПЧ постановил компенсировать Pussy Riot 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о выплате компенсации троим бывшим участницам группы Pussy Riot. Речь идет об устроенном ими «панк-молебне» в московском Храме Христа Спасителя в 2012 году и последовавшим за ним наказании.

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. В нем отмечается, что Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой назначена компенсация по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро.

Кроме того, им должны быть возмещены судебные издержки, что составляет примерно 12 тысяч евро, пишет «Газета.ру».

ЕСПЧ посчитал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

 

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