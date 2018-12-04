ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам пропавших жителей Чечни

Европейский суд по правам человека присудил семьям пропавших жителей Чеченской республики общую компенсацию около 1,2 млн евро, говорится в судебном коммюнике.

В одно дело - «Яндаева против РФ» - объединены десять исков, в каждом из которых значатся несколько заявителей и соответствующая компенсация за материальный и моральный вред.

Речь идет о ряде жителях Чечни, которые пропали в период боевых действий в начале 2000-х годов. Родственники пропавших людей получат в общей сложности компенсацию в размере более 1 млн евро.

Ранее НСН сообщала, что Минюст РФ обжаловал решение Европейского суда по правам человека о денежной компенсации участницам панк-группы Pussy Riot. Решение ЕСПЧ, обязывающее РФ выплатить Марии Алёхиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич сумму более 37 тысяч евро по делу о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя в 2012 году, было принято в июле 2018 года.

Обжалование носит номинальный характер, но не приведёт к каким-либо изменениям в деле Pussy Riot, заявил в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, решения ЕСПЧ не подлежат действенному обжалованию, а история не знает примеров, когда попытка отменить решение увенчалась бы успехом.