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Эскалатор вышел из строя в римском метро

23 Октября 2018 в 21:14
Эскалатор вышел из строя в римском метро

Эскалатор на одной из станций метро в Риме около часа назад вышел из строя, около десяти человек пострадали. Среди них могут быть болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, которому вечером предстоит встретиться в рамках Лиги чемпионов с местным клубом «Roma», передает ТАСС.

На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщала НСН, власти Рима перекрыли часть улиц и закрыли несколько станций метро. Такое решение было принято из-за ливня и града. Погодная стихия стала причиной подтопления восточных и западных частей столицы Италии. В южной части города повалены деревья.

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