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Еще год под санкциями. Трамп продлил ограничительные меры против России

3 Марта 2018 в 10:39
Еще год под санкциями. Трамп продлил ограничительные меры против России

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году, продлены еще на год. Такое решение принял действующий президент США Дональд Трамп. Как сообщила пресс-служба Белого дома, санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года.

Сообщается также, что санкции продлены в связи с тем, что ситуация на Украине продолжает представлять «необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и политике США, пишет RT.

Главу международного комитета Совфеда Константина Косачева решение Госдепа не удивило. Парламентарий отметил, что решение США было совершенно предсказуемым. И если бы не было Украины, то Трамп обязательно нашел бы другой повод для продления санкций, пишет РИА Новости.

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