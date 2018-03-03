Еще год под санкциями. Трамп продлил ограничительные меры против России

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году, продлены еще на год. Такое решение принял действующий президент США Дональд Трамп. Как сообщила пресс-служба Белого дома, санкции должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года.

Сообщается также, что санкции продлены в связи с тем, что ситуация на Украине продолжает представлять «необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и политике США, пишет RT.

Главу международного комитета Совфеда Константина Косачева решение Госдепа не удивило. Парламентарий отметил, что решение США было совершенно предсказуемым. И если бы не было Украины, то Трамп обязательно нашел бы другой повод для продления санкций, пишет РИА Новости.