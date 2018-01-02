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Еще девять человек погибли в Иране минувшей ночью

2 Января 2018 в 13:34
Еще девять человек погибли в Иране минувшей ночью

Во время протестов в Иране в ночь с 1 на 2 января погибли еще девять человек. Таким образом, общее число жертв столкновений увеличилось до 20 человек.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, шесть человек погибли в городе Исфахан во время нападения на полицейский участок, где планировалось украсть оружие. Еще двое – 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, - стали жертвами столкновений в городе Хомейнишехр. В Неджефабаде погиб член Корпуса стражей Исламской революции.

Ранее власти Ирана обвинили в организации протестов США, Великобританию и Саудовскую Аравию.

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