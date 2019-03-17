ЕС в честь пятилетия референдума в Крыму снова не признал его результаты

Евросоюз выпустил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму. В сообщение еще раз напоминается, что ЕС не признает его итогов, а также говорится о продолжении действия санкций против России, пишет RT.

«Европейский союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права», — сообщается в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Кроме того, в заявлении Евросоюза высказывается мнение, что присоединение Крыма стало «прямым вызовом международной безопасности». Итоги референдума, по мнению ЕС, привели в росту напряжения в Керченском проливе и Азовском море.