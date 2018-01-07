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ЕС требует от РФ 1,4 млрд евро за эмбарго на свинину

7 Января 2018 в 11:14
ЕС требует от РФ 1,4 млрд евро за эмбарго на свинину

Российское эмбарго на ввоз свинины из стран ЕС нанесло тяжелый удар по датским, немецким и голландским фермерам и Москва должна компенсировать это. Такое заявление сделали в ВТО.

Представители организации подали иск в арбитражный суд в Брюсселе с требованием взыскать с России за ограничение на импорт свинины 1,39 млрд евро. Размер компенсации приравнен к общей стоимости экспорта европейской свинины в Россию в 2013 году. В последствии сумма будет повышаться ежегодно на 15%, пишут «Известия».

 Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении стран Запада в ответ на санкции в августе 2014 года.

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