ЕС не возобновит консультации по Brexit

Переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй были конструктивными и продуманными, но Европейский Союз не возобновит консультации по сделке о Brexit, сообщил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в совместном заявлении. Об этом передает «Синьхуа».

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта 2019 года почти не остается.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Лондон рискует потерять статус финансового центра из-за выхода из Европейского Союза.