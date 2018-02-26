ЕС не продлил антироссийские санкции из-за процедурных моментов

Евросоюз отложил решение по продлению антироссийских санкций. Как сообщил европейский дипломат, это связано с «национальной процедурой». По его словам, новой даты по решению этого вопроса пока нет, передает РИА Новости. Отмечается, что перед принятием общеевропейских решений в некоторых странах ЕС предварительно требуется заручиться согласием парламента или правительства. Это может затянуть процедуру.

Ранее ожидалось, что решение о продлении еще на полгода ограничительных мер в отношении России может быть принято 26 февраля. Срок действия санкций истекает 15 марта 2018 года. В данном случае речь идет об индивидуальных санкциях, касающихся физических лиц.