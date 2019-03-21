ЕС cобрался дать Лондону отсрочку на 2 месяца

Участники саммита Европейского Союза планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с 29 марта на 22 мая, передает «Интерфакс».

Однако такая отсрочка может вступить в силу только если британская Палата общин на следующей неделе поддержит соглашение по Brexit.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.

