Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

ЕС cобрался дать Лондону отсрочку на 2 месяца

21 Марта 2019 в 20:59
ЕС cобрался дать Лондону отсрочку на 2 месяца

Участники саммита Европейского Союза планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с 29 марта на 22 мая, передает «Интерфакс».

Однако такая отсрочка может вступить в силу только если британская Палата общин на следующей неделе поддержит соглашение по Brexit.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.