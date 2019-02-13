Эрнст предположил личный мотив в скандале Бера с Друзём

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключает, что между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром «Что? Где? Когда»» Александром Друзем есть личный конфликт, сообщает ТАСС.

По словам Эрнста, идёт «разбор полётов» с того самого момента, когда стало известно об этой ситуации. Он отметилл, что оба участника конфликта «знатоки», принимающие активное участие в жизни «Что? Где? Когда?», давно знакомые друг с другом. Гендиректор не исключил, что таким образом они решили выяснить отношения в рамках другой телепрограммы, не учитывая интересы её зрителей.

Как подчеркнул Эрнст, организаторы «Кто хочет стать миллионером?» ни разу не пошли на встречу звездам, которые ставили условием своего участия в программе заранее известные ответы.

Ранее Илья Бер распространил в соцсетях информацию, что Александр Друзь якобы предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие вместе с другим магистром «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым, и в случае выигрыша поделиться третью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем. Бер обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с просьбой принять решение о дисквалификации Друзя как игрока.

Однако, как отмечают «Дни.ру» , в свою очередь Друзь заверил, что именно Бер был инициатором схемы. Магистр «Что? Где? Когда?» утверждает, что Бер сам предложил ему открыть вопросы викторины за часть призовой суммы. Причём оба говорят, что попытались подыграть своему визави, изобразив согласие. Первый канал объявил о начале проверки этой ситуации.