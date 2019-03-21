Эрмитаж закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сегодня, в течение первой половины дня, будет закрыт для посетителей. Как пишет RT, эти меры были предприняты после того, как несколько сотрудников музея по электронной почте сообщения о минировании здания. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники силовых структур. Сообщается, что музей продолжит работу в штатном режиме после обследования Эрмитажа.

Между тем, ранее НСН писала, что из-за анонимных сообщений о минировании в серверной столице были эвакуированы более десяти школ, вузов и больниц. Информация о возможных взрывах поступила в социальные учреждения по электронной почте. В школах нескольких районов, а архитектурно-строительном университете объявлена эвакуация. Кроме того, посетители не могли попасть в Боткинскую больницу и 2-ю горбольницу в Учебном переулке, подчёркивает «Фонтанка».

Напомним, МВД и ФСБ в скором времени направят в Госдуму предложения по противодействию телефонному терроризму. Об этом рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, сообщает «ФедералПресс». По словам парламентария, эта тема уже обсуждалась с представителями силовых ведомств на уровне комитета.

Ранее Госдума приняла решение об ужесточении наказания за телефонный терроризм. После этого число ложных сообщений о минировании снизилось вдвое с 2017 года по 2018. По оценке Шхагошева, в отличие от предыдущих лет, сейчас ложные угрозы поступают в основном не от школьников, а из разных стран, где создаются специальные преступные ячейки.