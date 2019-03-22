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Эрмитаж второй день подряд эвакуируют из-за «минирования»

22 Марта 2019 в 14:24
Эрмитаж второй день подряд эвакуируют из-за «минирования»

Из-за сообщений об угрозе взрыва государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге эвакуируют второй день подряд. Как отмечает «Интерфакс», об этом сообщается в Twitter музея. В сообщении отмечается, что основной музейный комплекс закрыт для посетителей из-за «минирования».

Накануне, 21 марта, посетители и работники Эрмитажа были эвакуированы накануне, 21 марта. Впоследствии угроза не подтвердилась, отмечает Ura.ru.

Кроме того, в четверг эвакуация была объявлена в школах нескольких районов и архитектурно-строительном университете. Также посетителей не пускали в Боткинскую больницу и 2-ю горбольницу в Учебном переулке.

Ранее в беседе с НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что прекратить волну ложных минирований поможет ликвидация черного рынка сим-карт.

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