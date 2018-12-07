Эрдоган попросил Путина освободить украинских моряков

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил Владимира Путина освободить украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, об этом пишет Газета.ру.

Президент Турции подчеркнул, что уже успел обсудить ситуацию, как с российским президентом, так и с украинским лидером Петром Порошенко.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Суда проигнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжили совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Моряки были задержаны. После было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Между тем, ранее в пресс-центре НСН сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что инцидент в Керченском проливе можно расценивать исключительно, как провокацию со стороны Киева, однако Петр Порошенко в этой ситуации лишь инструмент.