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Эрдоган объявил о начале «антитеррористической» операции против курдов в Сирии

20 Января 2018 в 18:39
Эрдоган объявил о начале «антитеррористической» операции против курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической» операции против курдов в Сирии. Как передает «Интерфакс» турецкие ВВС в субботу нанесли удары по позициям курдов.

Ранее вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по окрестностям сирийского города Африн, который контролируют «Отряды народной самообороны» - военное крыло курдской Партии демократического союза (ПДС).

Анкара также заявила, что в операции против курдов будет участвовать сирийская оппозиция - в частности, отряды Свободной сирийской армии (ССА).

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