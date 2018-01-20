Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической» операции против курдов в Сирии. Как передает «Интерфакс» турецкие ВВС в субботу нанесли удары по позициям курдов.

Ранее вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по окрестностям сирийского города Африн, который контролируют «Отряды народной самообороны» - военное крыло курдской Партии демократического союза (ПДС).

Анкара также заявила, что в операции против курдов будет участвовать сирийская оппозиция - в частности, отряды Свободной сирийской армии (ССА).